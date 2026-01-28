СБУ задержала белорусскую журналистку по обвинению в работе на КГБ

Опубликовано: 28.01.2026 08:51 , Обновлено: 28.01.2026

Служба безопасности Украины (СБУ) и Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР) вечером 27 января сообщили о задержании белорусской журналистки, которую подозревают в шпионаже и работе на белорусский Комитет государственной безопасности (КГБ).

Фамилию задержанной в ГУР не назвали, однако, украинские СМИ сообщили, что речь идёт о 35-летней Инне Кардаш, которая сотрудничала с несколькими украинскими медиа. Задержали журналистку в Киеве в рамках совместной операции украинских спецслужб под руководством Офиса Генерального прокурора Украины.

В ГУР обвинили задержанную в попытке “инфильтрироваться” в одно из подразделений украинской военной разведки и передать определённые данные КГБ, на который, по версии украинских спецслужб, женщина работала с 2015 года.

В украинских спецслужбах полагают, что главной задачей задержанной журналистки был сбор информации о белорусах и россиянах, которые участвуют в военных действиях против России на стороне Украины. Дополнительной задачей, по версии ГУР, был сбор информации о деятельности китайских дипломатов, сотрудников посольства КНР в Киеве.

В настоящее время журналистку оставили под арестом. В ГУР сообщили, что за шпионаж ей может грозить 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Ни белорусский КГБ, ни официальный Минск в целом пока информацию о задержании белорусской журналистки никак не комментировали.

Напомним, ранее в КГБ, наоборот, обвиняли украинские власти в попытках переброски диверсионных групп в Россию через территорию Беларуси, а также в вербовке белорусов для совершения резонансных террористических актов. Также первый заместитель председателя Комитета государственной безопасности Беларуси Сергей Теребов осенью прошлого года обвинил страны ЕС в подготовке так называемой белорусской «освободительной армии», целью которой, по мнению белорусских спецслужб, является вторжение на территорию Республики.

КГБ обвинил страны ЕС в подготовке «освободительной армии» для вторжения в Беларусь