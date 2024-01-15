СБУ обвинила белоруса в подготовке диверсий под Киевом

Опубликовано: 15.01.2024 14:56 , Обновлено: 15.01.2024

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Ровенской области "диверсанта-вагнеровца", который предположительно содействовал российским военным и "готовил удары, которые обесточили Киев". Как заявили в СБУ, им оказался гражданин Беларуси. Официальные лица в Беларуси эту информацию пока не комментировали.

По данным СБУ, боевика частной военной компании “Вагнер” из Беларуси в Ровенскую область “забросила российская военная разведка для проведения диверсий”. Как утверждает украинская сторона, мужчина должен был осуществлять “корректировку воздушных атак России по энергетической инфраструктуре” Украины.

Как заявили в СБУ, сотрудники спецслужбы “поэтапно задокументировали преступные действия” белорусского диверсанта - от пересечения государственной границы до прибытия на место диверсии, и задержали его прямо на месте преступления, когда тот пытался закрепить несколько GPS-трекеров на опоры линий электропередач, от которых запитана Киевская агломерация. Они, как полагают спецслужбы, позволили бы российским военным “скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением дронов-камикадзе типа Shahed”.

В СБУ также рассказали о богатой “военной биографии” задержанного: в 2014-2017 годах, по данным украинской спецслужбы, мужчина воевал на стороны России на территории так называемых ЛНР и ДНР, а с началом активных боевых действий в других частях Украины - вступил в российскую ЧВК “Вагнер”, в составе которой участвовал в штурме печально известного Бахмута и близлежащих поселков.

По данным СБУ, следователи намерены привлечь задержанного к ответственности по двум уголовным статьям - за диверсию и за участие в террористической группе или террористической организации.

Ранее Телеграф сообщил, что Федеральная служба безопасности России (ФСБ) в декабре прошлого года сообщила о задержании предполагаемого террориста, подорвавшего два грузовых поезда на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 29 и 30 ноября 2023 года. Задержанным также оказался гражданин Беларуси 1971 года рождения.

ФСБ России обвинила белорусов в подрыве БАМа