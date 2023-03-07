Савиных рассказал, как «по взглядам» понимал, что думают европейские депутаты

🎤 Мнение

Опубликовано: 07.03.2023 11:11 , Обновлено: 07.03.2023

Белорусский депутат Андрей Савиных рассказал, как во «взглядах» европейских коллег на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии увидел, что они думают «реально».

Сначала Савиных рассказал, что ему было «интересно обратить внимание на структуру разговора». По его словам, у делегаций США и Великобритании были «жесткие, системные, абсолютно рациональные выступления».

По мнению белорусского депутата, малые страны Европы, а также Прибалтики, наоборот, «отключили рациональное сознание и максимально кричали о каких-либо непроверенных вещах».

А третьим он отметил «истерические крики от представителей крупных государств старой Европы».

Остальные же, утверждает Савиных, «либо молчали, либо выступали очень осторожно, призывая одуматься и начать нормальный диалог».

«В кулуарах же депутаты боятся подойти. По взглядам, по реакциям видно, что они думают реально. Даже иногда по тому, как пропускают на лестнице, в гардеробе, это чувствуется, но разговор — это нет, это табу», — убежден депутат.

Что именно он увидел во взглядах, Савиных не уточнил. Лишь заявил, что «политические круги [Западной] Европы просто-напросто подчиняются англосаксонскому давлению» и «даже намека на суверенитет нет».

Ранее, как писал Телеграф, он заявил, что «на сессии обстановка была очень горячая», но добавил, что белорусская делегация «не поддается на провокации и дешевые приемчики».

«Делают вид, что не понимают» — Савиных рассказал о «дешевых приемчиках» на саммите ПА ОБСЕ