Опубликовано: 24.02.2023 15:02 , Обновлено: 24.02.2023

Белорусский депутат Андрей Савиных 24 февраля заявил о «горячей обстановке» и «дешевых приемчиках» на сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Австрии.

Он пожаловался, что «ряд делегаций ведут себя не только не по-парламентски, но и нарушают общепринятые принципы поведения в общественных местах».

«На сессии обстановка очень горячая», — рассказал депутат, но подчеркнул, что белорусская делегация «не поддается на провокации и дешевые приемчики».

Какие именно «приемчики», он не уточнил.

«Я могу выразить убеждение, что голос Беларуси слышат все участники этого заседания. Другой вопрос, что они делают вид, что не понимают наших аргументов», — также заявил Савиных.

И добавил, что «совершенно оголтелые, жесткие обвинения идут со стороны делегаций США и Великобритании», кроме того «активность проявляют апологеты» из Прибалтики и Швеции.

По его мнению, «старым странам Европы» «это не нравится, но они лишены свободы действий».

Латвийский депутат послал российских

К слову, 23 февраля стало известно, что на сессии ПА ОБСЕ делегат из Латвии Рихардс Колс выступил против российской делегации, так как 6 из 9 ее членов получили австрийские визы.

«В этой комнате есть слон, известный как “делегация Российской Федерации”. Позор, что эта делегация сейчас здесь, тем более что ее члены находятся под санкциями. Эти люди голосовали за аннексию территорий независимой страны — Донбасса, Херсона, Запорожья и Луганска», — сказал он, передает BBC.

И добавил: «Воспользуюсь случаем и передам словами украинских пограничников, послание делегации РФ: “Русский военный корабль, пошел на…».

В ответ представитель РФ заявил, что их делегация «находится здесь по праву и не является слоном». И добавил: «Все те, кто хотят оскорблять Россию, могут выйти из этого зала вместе со своими украинскими флагами». Во время его выступления часть делегатов действительно покинула заседание.