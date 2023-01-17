"Сам ты дно!" - Белорусский гостелеканал ответил послу Украины

Опубликовано: 17.01.2023 17:39 , Обновлено: 17.01.2023

В официальном телеграм-канале Агентства телевизионных новостей (АТН), которое работает в рамках Белтелерадиокомпании (БТ), опубликовали сообщение, где обращаются к послу Украины в Беларуси.

“Сам ты дно! Нацистское”, - говорится в посте АТН. Таким образом работники государственного телеканала отреагировали на официальную ноту посольства Украины, отравленную в МИД Беларуси и комментарий украинского дипломата.

Какой в реальности был текст ноты, доподлинно неизвестно. Однако посол Украины Игорь Кизим в Фейсбуке описал его содержание. Причем весьма эмоционально и с применением таких эпитетов и образов, как “очередное дно белорусской пропаганды” в отношении сюжета, вышедшего на телеканале “Беларусь 1” о гражданине Грузии, который хотел воевать на стороне Украины и для этого прибыл в Беларусь.

“Вкратце суть в том, что этот «автор» утверждает, что посольство якобы является «вербовочным центром» для отправки «наемников» в Украину. Для «подтверждения» этого в сюжете появляется некий грузин Георгий Заракишвили, который с помощью посольства пытается попасть в Украину, чтобы «повоевать» там, и рассказывает об этом задержавшим его белорусским спецслужбам. Собственно слова грузина о его желании, пожалуй, единственная правда в этом сюжете. Все остальное ложь…”, - написал Игорь Кизим.

Ранее Телеграф сообщил, что посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил 13 октября, что «в нынешних условиях» не поддерживает отмену безвизового режима с Беларусью.

Посол Украины Кизим выступил против отмены безвиза с Беларусью