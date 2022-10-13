Посол Украины Кизим выступил против отмены безвиза с Беларусью

Опубликовано: 13.10.2022 16:42 , Обновлено: 04.07.2024

Посол Украины в Минске Игорь Кизим заявил 13 октября, что «в нынешних условиях» не поддерживает отмену безвизового режима с Беларусью.

По словам украинского дипломата изданию Delfi, у него есть несколько причин.

Кизим считает, что Беларусь может в ответ ввести визовые режим для украинцев. Что, в свою очередь, помешает им выезжать из России в Европу, а затем возвращаться на родину.

Во-вторых, по его мнению, безвиз нельзя отменять потому, что по обе стороны украинско-белорусской границы живут родственники

«Они очень связаны друг с другом и даже был упрощенный режим пересечения границы», — сообщил он.

Ранее Телеграф писал, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию с призывом отменить безвизовый режим с Беларусью и поручил Кабинету министров заняться этим вопросом. Ответ Зеленского на петицию которая набрала необходимые 25 тыс. подписей, появился 12 октября.

Зеленский приказал правительству обсудить отмену безвиза с Беларусью