Сальдо записал видеонекролог по Стремоусову за час до сообщений о его смерти

Опубликовано: 09.11.2022 18:13 , Обновлено: 09.11.2022

Журналисты проанализировали метаданные видео, которое опубликовал назначенный Россией глава администрации аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо. Оказалось, она записано намного раньше сообщений о гибели Стремоусова.

Получается, что Сальдо записал его за целый час до первых сообщений о гибели своего зама Стремоусова, [link href=“https://t.me/stranaua/74298” rel=“noopener” target=“_blank”] передает [/link] Страна.ua.

«Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно”, - заявил глава российской администрации украинского облцентра.

Ранее Телеграф сообщил, что в российской администрации оккупированного Херсона подтвердили гибель своего заместителя главы Кирилла Стремоусова. Последний стал известен своими выступлениями о том, что в Херсоне “все спокойно”, снятыми в сотнях километров от украинского областного центра.

В Херсоне погиб замглавы российской администрации Стремоусов