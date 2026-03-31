Сайт BBC внесли в Беларуси в список экстремистских материалов

Опубликовано: 31.03.2026 07:31 , Обновлено: 31.03.2026

Министерство информации Беларуси выложило новую редакцию Республиканского списка экстремистских материалов. На этот раз перечень пополнился не только новым страничками в популярных соцсетях, таких как Instagram, Threads и Tik-Tok, но и сайтом одной из крупнейших в мире общественной информационной медиа-организации - британской вещательной корпорации, BBC.

Согласно информации, указанной в обновлённом списке белорусского Мининформа, экстремистскими материалами признали информационную продукцию, размещённую на интернет-сайте Русской службы ВВС, которая является частью Всемирной службы ВВС. Такое решение 25 марта 2026 года вынес суд Ленинского района Могилёва.

При этом в качестве источника информационной продукции, признанной экстремистской, в списке Мининформа указан не сайт самой Русской службы ВВС, а “материнский” сайт, общий для всех региональных служб BBC - https://www.bbc.com.

[inf]Полный список экстремистских материалов, который регулярно пополняется по мере появления новых судебных решений, можно на официальном сайте Мининформа по ссылке.[/inf]

Напомним, что согласно белорусскому законодательству, подписка в соцсетях на ресурсы, признанные экстремистскими, грозит административной ответственностью по ст. 19.11 КоАП (то есть приравнивается к распространению экстремистской информационной продукции). По закону репост “неправильного” источника может стоить белорусам до 30 базовых величин штрафа (сегодня это 1350 рублей) и техники (её могут рассматривать как “орудие и средство совершения указанного нарушения”, а следовательно, вправе конфисковать). А могут за это и отправить под административный арест.

Более того, как ранее поясняли в Минюсте, сотрудничество с внесённым в список медиа (комментарии, интервью, отправка информации и тому подобное) по закону может рассматриваться как “содействие экстремистской деятельности”. А за это в Беларуси предусмотрена уже уголовная ответственность - по ст. 361-4 УК Беларуси, с максимальным наказанием - до шести лет лишения свободы .

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