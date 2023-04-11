Минобороны назвало дату, когда отпустит военнообязанных белорусов со сборов

Опубликовано: 11.04.2023 12:51 , Обновлено: 11.04.2023

В Министерстве обороны Беларуси рассказали, когда смогут вернуться домой военнообязанные, призванные в начале месяца из запаса на сборы.

“Военнослужащие, призванные из запаса для участия во внезапной проверке боеготовности Вооруженных сил, встретят праздник Великой Победы дома, в кругу своей семьи”, - заявил начальник главного управления идеологической работы Министерства обороны генерал-майор Леонид Касинский.

Он пояснил, что нынешнюю проверку боеготовности условно разделили на три составляющие:

плановые мероприятия боевой подготовки по планам командиров соединений и командующих войсками.

комплекс плановых и внезапных проверок по планам министра обороны и Генштаба (включая проверку готовности системы территориальной обороны).

масштабная проверка готовности Вооруженных сил к выполнению задач по предназначению по плану Главнокомандующего ВС под руководством Госсекретариата Совета безопасности.

В Минобороны сообщили, что практически во всех этих мероприятиях задействованы военнообязанные, призванные из запаса.

“Учитывая сроки проведения мероприятий, в том числе проверки боеготовности по плану Главнокомандующего, праздник Великой Победы – 9 мая военнообязанные встретят уже со своими родными, дома, в кругу семьи”, - подчеркнул Касинский

Напомним, провести проверку боевой готовности Вооруженных Сил приказал Александр Лукашенко. Об этом 3 апреля сообщили в министерстве обороны Беларуси и заявили, что в ходе проверки хотят определить «способность командиров управлять подчиненными воинскими частями и подразделениями при их приведении в высшие степени боевой готовности, а также готовность воинских частей выполнять задачи по предназначению в установленные сроки».

Лукашенко приказал привести войска в боевую готовность