С 1 апреля иностранцев могут не впустить в Беларусь за отказ от новой процедуры на границе

Опубликовано: 31.03.2026 20:48 , Обновлено: 31.03.2026

С 1 апреля на границе Беларуси начнут действовать новые требования в отношении иностранных граждан. Они будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию.

Новая процедура начинает действовать в соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 февраля 2026 г. № 130-З «Об изменении законов по вопросам дактилоскопической регистрации».

С этой даты органы пограничной службы начнут проводить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими границы.

«Важно подчеркнуть: данные изменения никаким образом не затрагивают граждан Республики Беларусь. Принимаемые меры касаются исключительно иностранцев и направлены на обеспечение пограничной безопасности государства», – отметила официальный представитель Брестской погрангруппы Екатерина Котова.

Дактилоскопия не требуется для:

несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;

иностранцев, достигших 75 лет;

граждан Республики Беларусь и Российской Федерации;

глав иностранных государств и правительств;

лиц, обладающих дипломатическим статусом, а также членов их семей.

Отказ иностранцев от прохождения дактилоскопической регистрации может стать основанием для отказа во въезде в Беларусь.

Напомним, что нечто похожее Евросоюз начал вводить на своих границах с осени 2025 года. Однако новые правила оформления при въезде в страны Шенгенской зоны — Система въезда/выезда (EES), — привели к «значительным неудобствам для путешественников», заявил глава лоббистской группы аэропортов в Евросоюзе Янковец.

[inf]В соответствии с EES, путешественники из третьих стран, например, из Беларуси, а также Великобритании и США, должны оставлять отпечатки пальцев и фотографию лица при первом пересечении границы. Это нужно сделать прежде, чем подойти к пограничнику.[/inf]

Новые проверки на въезде в Шенген вызвали проблемы