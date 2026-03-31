С 1 апреля иностранцев могут не впустить в Беларусь за отказ от новой процедуры на границе
С 1 апреля на границе Беларуси начнут действовать новые требования в отношении иностранных граждан. Они будут обязаны проходить дактилоскопическую регистрацию.
Новая процедура начинает действовать в соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 февраля 2026 г. № 130-З «Об изменении законов по вопросам дактилоскопической регистрации».
С этой даты органы пограничной службы начнут проводить обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства при пересечении ими границы.
«Важно подчеркнуть: данные изменения никаким образом не затрагивают граждан Республики Беларусь. Принимаемые меры касаются исключительно иностранцев и направлены на обеспечение пограничной безопасности государства», – отметила официальный представитель Брестской погрангруппы Екатерина Котова.
Дактилоскопия не требуется для:
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несовершеннолетних в возрасте до 14 лет;
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иностранцев, достигших 75 лет;
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граждан Республики Беларусь и Российской Федерации;
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глав иностранных государств и правительств;
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лиц, обладающих дипломатическим статусом, а также членов их семей.
Отказ иностранцев от прохождения дактилоскопической регистрации может стать основанием для отказа во въезде в Беларусь.
Напомним, что нечто похожее Евросоюз начал вводить на своих границах с осени 2025 года. Однако новые правила оформления при въезде в страны Шенгенской зоны — Система въезда/выезда (EES), — привели к «значительным неудобствам для путешественников», заявил глава лоббистской группы аэропортов в Евросоюзе Янковец.
[inf]В соответствии с EES, путешественники из третьих стран, например, из Беларуси, а также Великобритании и США, должны оставлять отпечатки пальцев и фотографию лица при первом пересечении границы. Это нужно сделать прежде, чем подойти к пограничнику.[/inf]