Новые проверки на въезде в Шенген вызвали проблемы

Опубликовано: 13.01.2026 08:14 , Обновлено: 13.01.2026

Новые правила оформления при въезде в страны Шенгенской зоны — Система въезда/выезда (EES), введённые осенью в ЕС, — привели к «значительным неудобствам для путешественников», заявил глава лоббистской группы аэропортов в Евросоюзе Янковец.

В соответствии с EES, путешественники из третьих стран, например, из Беларуси, а также Великобритании и США, должны оставлять отпечатки пальцев и фотографию лица при первом пересечении границы. Это нужно сделать прежде, чем подойти к пограничнику.

Естественно, всё это замедляет прохождение административных процедур на границе в аэропортах. И хотя сама система вводится поэтапно, она уже сказалась на многих туристах, сообщило издание Politico.

В октябре под новые проверки попали 10% пассажиров. После Нового года по меньшей мере 35% граждан стран, не входящих в ЕС и въезжающих в Шенгенскую зону на короткий срок, подвергаются дактилоскопии. Уже к 10 апреля система будет полностью введена в действие, а значит, все 100% не проживающих в зоне Шенгена граждан будут подвергаться новым проверкам.

Впрочем, представитель Еврокомиссии настаивал на том, что система электронного контроля, которая впервые была ограниченно введена в эксплуатацию в октябре, «в основном работала без проблем».

«С момента запуска система работала в основном без сбоев, даже в пиковый период праздников. И любые первоначальные проблемы, типичные для новых систем, были эффективно решены. Более того, благодаря ей мы знаем, кто въезжает в ЕС, когда и куда», — заявил Маркус Ламмерт, представитель Европейской комиссии по внутренним делам.

Авторы реформы в ЕС ранее заявляли, что новая система въезда/выезда направлена на замену штампов в паспортах и борьбу с незаконным пребыванием в странах ЕС.

Однако представители аэропортов не столь оптимистичны. «Внедрение системы EES сопровождается нарастающими операционными проблемами — например, приостановкой работы системы португальским правительством на время праздников», — сказал Янковец.

Напомним, что в конце декабря португальское правительство приостановило работу системы EES в лиссабонском аэропорту имени Умберто Дельгаду на три месяца и направило военнослужащих для усиления пограничного контроля. Компания ADR, управляющая аэропортом Рима Фьюмичино, также сталкивается с проблемами из-за наплыва туристов.

Недовольны новой системой не только аэропорты. Испанская ассоциация гостиничного бизнеса обратилась к министерству внутренних дел страны с просьбой увеличить штат сотрудников, предупредив о «продолжающихся задержках на пограничном контроле».

«Неразумно, что после многочасовой поездки туристы вынуждены ждать час или больше, чтобы въехать в страну», — заявил Хорхе Маричаль, президент ассоциации.

Однако не во всех аэропортах возникают проблемы с внедрением новой системы.

Группа ADP, управляющая двумя крупнейшими аэропортами Парижа, заявила, что «на данном этапе не наблюдала никакого хаоса или увеличения времени ожидания».