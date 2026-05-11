Рыженков предложил польскому МИДу провести совместный «разбор полётов»

Опубликовано: 11.05.2026 07:41 , Обновлено: 11.05.2026

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков заявил, что ожидает "интенсификации контактов" с польскими дипломатами по вопросам двухстороннего сотрудничества. Он предложил польскому внешнеполитическому ведомству совместно провести "чёткий разбор полетов по всему кругу отношений".

Рыженков, выступая в эфире гостелеканала “Первый информационный”, заявил, что Минск выполнил все условия, поставленные Варшавой и теперь ждёт взаимного шага, поскольку, по его словам, “мяч находится на польской стороне”.

При этом глава белорусского МИДа считает, что его польским коллегам-дипломатам нужно дать время “себя проявить”.

“У нас задач очень много и возможностей очень много. Если нам удастся отработать взаимные транспортно-логистические механизмы, от этого только выиграют обе стороны. Если мы найдем развязки по каким-то торгово-экономическим вопросам, приграничному сотрудничеству (слушайте, железная дорога не работает, самолеты не летают, ряд пунктов пропуска остается закрытым, очереди сумасшедшие), то, конечно, стоит ожидать интенсификации контактов”, - заявил Рыженков.

Говоря об условиях, которые польская сторона ставила Минску для возобновления нормального двухстороннего сотрудничества, министр иностранных дел Беларуси заявил, что все они были выполнены и на сегодняшний день “все вопросы сняты”.

“Мы готовы к проведению консультаций с польской стороной на уровне замминистров, на другом уровне - какого-то уполномоченного и так далее. Чтобы для начала отработать весь комплекс отношений. Кто-то должен сесть и сделать четкий разбор полетов, где же мы сегодня с польской стороной находимся, по всему кругу отношений. Я думаю, что это должны сделать МИД”, - высказал своё мнение Рыженков.

Напомним, пару недель назад его польский коллега Радослав Сикорский выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Минском. Это случилось после того, как 28 апреля из белорусской тюрьмы был выпущен и передан польской стороне корреспондент польской Gazety Wyborczej Анджей Почобут. Сикорский выразил надежду на то, что этот шаг, которого польская сторона добивалась на протяжении нескольких лет, станет началом “оттепели” между Минском и Варшавой, но при этом не стал исключать и вероятности “ложного рассвета”.

МИД Польши выразил надежду на «оттепель» с Минском после освобождения Почобута