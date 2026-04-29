МИД Польши выразил надежду на «оттепель» с Минском после освобождения Почобута

📷 Фото

Опубликовано: 29.04.2026 08:03 , Обновлено: 29.04.2026

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выразил надежду на начало нового этапа в отношениях с Минском после того, как 28 апреля из белорусской тюрьмы был выпущен и передан польской стороне корреспондент польской Gazety Wyborczej Анджей Почобут. Сикорский выразил надежду на то, что этот шаг, которого польская сторона добивалась на протяжении нескольких лет, станет началом "оттепели" между Минском и Варшавой, но не стал исключать и вероятности "ложного рассвета".

Об освобождении Анджея Почобута, отбывавшего наказание в одной из белорусских колоний усиленного режима по нескольким уголовным статьям, стало известно во вторник, 28 апреля. Он оказался одним из пяти заключённых, которых Минск обменял на пятерых заключённых, в том числе, осуждённых в странах Евросоюза за шпионаж.

Помимо Почобута, Беларусь передала Польше монаха Гжегожа Гавела и осужденного за агентурную деятельность в пользу польских спецслужб Томаша Берозу. Ещё два бывших заключённых, освобождённых в рамках этой сделки в формате “5 на 5” - два сотрудника молдовских спецслужб, задержанных в России и которых согласилась отпустить Москва.

Взамен Молдова согласилась выпустить осужденного в стране за госизмену Александра Балана, экс-замдиректора службы информации и безопасности Молдовы. Также белорусской стороне в рамках обмена передали Владислава Надейко, которого в Польше задержали по обвинению в шпионаже, российского археолога Александра Бутягина и задержанную в Молдове россиянку Нину Попову. Имя пятого освобождённого белорусское телевидение не назвало.

Комментируя этот обмен, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на пресс-конференции выразил надежду на то, что это событие положит начало новому этапу в польско-белорусских отношениях. При этом глава польской дипломатии подчеркнул, что инициатива теперь целиком лежит на белорусском Президенте Александре Лукашенко.

“Я не хочу давать пустых обещаний, потому что подобные “ложные рассветы” уже случались”, — заявил Сикорский, отметив, что в прошлом уже были эпизоды подобной “оттепели” в отношениях двух стран.

Сикорский подчеркнул, что Польша “всегда готова ответить на позитивные жесты”, передало издание Onet.pl.

“Но Беларусь должна прежде всего хотеть стать членом европейской семьи наций”, — заявил глава польского МИДа.

В свою очередь белорусское госагентство БЕЛТА сообщило, что нынешний обмен между Польшей и Беларусью стал “кульминацией сложного и длительного переговорного процесса” между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши, который начался ещё в сентябре 2025 года.

“В период закрытых переговоров между КГБ Беларуси и Агентством разведки Польши в силу различной заинтересованности возникла необходимость включить в процесс спецслужбы других стран. В конечном итоге в нем участвовали спецорганы семи государств”, - заявила белорусская сторона.

Известно также, что в переговорном процессе принимала участие команда администрации президента США Дональда Трампа, в том числе, специальный посланник Джон Коул. Последний планирует в следующем месяце очередной визит в Минск, анонсировав возможные новые освобождения и - в качестве ответной меры - снятие дополнительных санкций с официального Минска.