"Россияне узнают первыми" - В США раскрыли подробности применения кассетных боеприпасов Украиной

Опубликовано: 14.07.2023 16:41 , Обновлено: 14.07.2023

Американский телеканал CNN 14 июля со ссылкой на неназванного чиновника сообщил, что кассетные боеприпасы попали в Украину так быстро, потому что они хранились в Европе. Где будут применять?

“Мы решили, что россияне должны узнать первыми”, - сказал американский чиновник. Пентагон подтвердил в четверг, что оружие уже находится в Украине.

[info_b]Кассетные боеприпасы запрещены более чем в 100 странах по всему миру, однако ни США, ни Россия, ни Украина к этому запрету не присоединялись.[/info_b]

Директор оперативного отдела Объединенного штаба НАТО генерал-лейтенант Дуглас Симс заявил в четверг во время пресс-конференции, что украинцы “не заинтересованы в применении кассетных боеприпасов где-либо вблизи гражданского населения, в отличие от русских”.

Лаос поможет?

В свою очередь, 13 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обратился за помощью к коллеге из Лаоса в связи с поставками кассетных боеприпасов США Украине.

“Я встречался с министром иностранных дел Лаоса. Мы с ним этот сюжет обсудили. И по поводу решения США отправить кассетные боеприпасы в Украину МИД Лаоса сделал соответствующее заявление. В нем он предостерегает от этих рискованных шагов”, - сказал Лавров.

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой ВСУ “Таврия” Александр Тарнавский заявил 13 июля, что кассетные боеприпасы из США уже прибыли в Украину.

«Мы только что их получили, еще не использовали , но они могут радикально изменить ситуацию (на поле боя)», — сообщил украинский командир. Тарнавский уточнил, что командование ВСУ ещё не определилось, где будут использовать такие снаряды, но назвал их «очень мощным оружием».

«Могут радикально изменить ситуацию» — Кассетные боеприпасы прибыли в Украину