Россияне ударили ракетой по пятиэтажке в Николаеве - Зеленский. Есть погибшие

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Опубликовано: 11.11.2022 10:59 , Обновлено: 04.07.2024

По меньшей мере 4 человека были убиты и двое ранены в результате российского удара по пятиэтажному жилому зданию в Николаеве ночью, сообщили в администрации украинского города.

Российское командование пока не комментировало обвинения сотсоооны Украины. А украинские чиновники не выбирали слов при описании трагедии.

“Подонки ответили нашим вооруженным силам ракетным ударом по пятиэтажному жилому зданию. Двое погибших, двое раненых”, - сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким в своем Telegram-канале. Затем пришла информация об обнаружении ещё двух погибших.

https://twitter.com/Andrei73538097/status/1590964035528593408?t=QZGnOW-097naSh5RbRfyFg&s=19

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, что здание было разрушено с 5-го по 1-й этаж, и поисково-спасательные операции продолжаются. “Циничный ответ террористического государства на наши успехи на фронте”, - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Ранее Телеграф сообщил, что Власти Украины заявили, что вернули себе десятки населенных пунктов на юге страны, а ее войска подошли к окраинам Херсона. В то же время Россия подтвердила, что ее войска начали отступление из ключевого южного украинского города.

ВСУ подошли к окраинам Херсона. Что известно?