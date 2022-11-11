ВСУ подошли к окраинам Херсона. Что известно?

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Опубликовано: 11.11.2022 08:27 , Обновлено: 04.07.2024

Власти Украины заявили, что вернули себе десятки населенных пунктов на юге страны, а ее войска подошли к окраинам Херсона. В то же время Россия подтвердила, что ее войска начали отступление из ключевого южного украинского города.

В своем вечернем обращении в четверг Владимир Зеленский заявил, что “десятки украинских флагов уже вернулись на свое законное место… Сегодня у нас есть хорошие новости с юга. Было освобождено сорок одно поселение”.

Карта подтвержденных освобожденных ВСУ территорий:

https://twitter.com/86kristi/status/1590937677440094208?t=75iRGoCtbFk2-f04SW1cbw&s=19

Тем временем всю ночь русские военные на всевозможных плавсредствах пытались покинуть Херсон, пересекая Днепр. По словам очевидцев, в это время ВСУ наносили удары по отступающим русским из артиллерии и ракетами.

Вечером, несколько украинских чиновников и журналистов намекнули на то, что ВСУ уже зашли в Чернобаевку, но дополнительных подробностей не предоставили. https://twitter.com/visegrad24/status/1590897947545587713?t=S3MByphrw0NG10IZVHoR3Q&s=19

В свою очередь, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется как минимум неделя, чтобы вывести свои войска из Херсона. А в самом городе достаточного российских военных. Будут ли ВСУ пытаться их штурмовать, или будут ждать отхода, он не уточнил.

Украинское издание Страна.ua также развеяло слухи, что появились ночью: “По поводу новостей, которая сейчас появляется по Херсону - очень много не подтвержденной информации… Из той же серии - слухи о высадки украинских войск на левом берегу Днепра (их опровергают украинские военные телеграмм-каналы), слухи о боях в Херсоне, слухи о подрыве дамбы Каховской ГЭС, слухи о скоплениях десятков тысяч российских войск у переправ на правом берегу. Все это не подтверждено. Из подтвержденной информации - удары в районе переправ через Днепр”.

Российский военкор Борис Рожин также опровергнул часть слухов:“Перед отходом ВС РФ заминировали позиции и часть объектов для снижения темпов продвижения противника… Сообщения о подходе украинских частей к застройке Херсона или Новой Каховки также являются недостоверными. В частности, на Бериславском участке даже ночью ВСУ находились только в окрестностях Мелового и Новокаир”.