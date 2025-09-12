Россия призвала Польшу отменить "рестрикции" на границе с Беларусью "в кратчайшие сроки"

Опубликовано: 12.09.2025 08:03 , Обновлено: 12.09.2025

Министерство иностранных дел России 11 сентября выступило с официальным заявлением по поводу закрытия Польшей границы с Беларусью. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение польских властей "конфронтационным шагом" и призвала Варшаву отменить "рестрикции" на границе "в кратчайшие сроки".

По мнению российского МИД, повод для закрытия границы с Беларусью был “формальным”, поскольку военные учения “Запад-2025”, на время которых и решили остановить движение между двумя странами, вооруженные силы России и Беларуси проводят регулярно, широко и публично освещают и приглашают на них иностранных наблюдателей.

“Варшава демонстративно проигнорировала принятые в качестве жеста доброй воли решения о переносе маневров от польских границ в центральную часть Беларуси и снижении числа задействованного в них личного состава и военной техники. Очевидно, что принимаемые польским руководством конфронтационные шаги подчинены единственной задаче – оправдать линию на дальнейшую эскалацию напряженности в центре Европы”, - озвучила позицию российского МИДа Захарова.

По мнению российского ведомства, от закрытия границы с Беларусью больше всего пострадают предприниматели из союзных Польше стран и национальный бизнес, поскольку остановлены в том числе и грузовые железнодорожные перевозки. Ограничения для частных лиц Захарова также упомянула в своём заявлении.

“Ясно и то, что рестрикции польского руководства подрывают базовые гуманитарные принципы, в первую очередь свободу передвижения людей. Жители приграничных районов Польши и Беларуси лишаются возможности поддерживать традиционно близкие родственные связи и человеческие контакты”, - заявила представительница российского МИДа, призвав Варшаву “задуматься о последствиях таких деструктивных шагов” и пересмотреть решение о закрытии границы “в кратчайшие сроки”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в официальном заявлении польского МВД, сделанном после того, как министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньский официально подписал постановление о временном прекращении движения на границе с Беларусью, указано, что граница закрывается в полночь, 12 сентября, “до дальнейшего уведомления”, как на автомобильных, так и на железнодорожных переходах. Позднее в комментарии одной из польских радиостанций глава МВД объявил закрытие границы “бессрочным” .

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