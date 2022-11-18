Россия предложила поставить памятник русскому князю в Минске. Зачем?

Опубликовано: 18.11.2022 13:42 , Обновлено: 18.11.2022

Глава российской дипмиссии Борис Грзлов заявил 18 ноября, что посольство предложило установить в Минске в сквере напротив здания дипмиссии памятник "святому князю" Александру Невскому.

Борис Грызлов [link href=“https://belarus.mid.ru/ru/press-centre/news/boris_gryzlov_vstretilsya_so_svyateyshim_patriarkhom_kirillom/” rel=“noopener” target=“_blank”] сообщил [/link], что от Российской Федерации «в проекте будет принимать участие Российское военно-историческое общество, а мы, дипломаты, будем всё это контролировать и способствовать тому, чтобы памятник появился уже к ноябрю будущего года».

Почему именно этому российском князю, глава дипмисси РФ в Беларуси не уточнил. Известно, что на протяжении своего княжения этот древнерусский князь часто [link href=“https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9” rel=“noopener” target=“_blank”] воевал [/link] с правителями и князьями зародившегося на белорусских землях Великого княжества Литовского, столицп которого была в белорусском Новогрудке.

Ранее Телеграф сообщил, что Посол РФ в Беларуси Борис Грызлов 1 сентября заявил, что, «скорее всего» в российских и белорусских вузах отменят болонскую систему бакалавриат+магистратура и перейдут к специалитету.

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