Россия пообещала не оборудовать белорусские самолеты ядерными зарядами
В МИД РФ заявили, что Россия не собирается оснащать белорусские самолеты ядерными боезарядами, а также передавать технологии по их переоборудованию Минску.
Так там прокомментировали заявление Александра Лукашенко и Владимира Путина после переговоров 19 декабря о том, что самолеты военно-воздушных сил Беларуси переделали для применения боеприпасов со специальной боевой частью, а экипажи начали проходить переподготовку.
Как утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь шла о передаче Беларуси «комплексов „Искандер-М“ двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении», а также «придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие».
По ее словам изданию Коммерсантъ, «сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется».
Также Захарова подчеркнула, что Россия не планирует ни переоборудовать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать их на территорию Беларуси.
Кроме того заявила, что создавать в Беларуси хранилища ядерных боезарядов РФ не собирается. А что касается подготовки белорусских экипажей, представитель МИД заверила, что их будут учить в России «по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов».
При этом Захарова добавила, что решение по ядерному оснащению белорусских самолетов и их применению может принять только президент РФ.
Что сказали Лукашенко и Путин?
Напомним, Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко 19 декабря заявил, что считает возможной реализацию предложения о подготовке белорусских экипажей боевой авиации, которая переоборудована под возможное применение боеприпасов со специальной боевой частью.
Его мысль продолжил Лукашенко, сказав:
«Мы подготовили самолеты, оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в России, сейчас мы вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».
Кстати, еще ранее, 26 августа, обещая ответить «на угрозы со стороны Запада», он заявлял:
«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят».