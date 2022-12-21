Россия пообещала не оборудовать белорусские самолеты ядерными зарядами

Опубликовано: 21.12.2022 08:45 , Обновлено: 21.12.2022

В МИД РФ заявили, что Россия не собирается оснащать белорусские самолеты ядерными боезарядами, а также передавать технологии по их переоборудованию Минску.

Так там прокомментировали заявление Александра Лукашенко и Владимира Путина после переговоров 19 декабря о том, что самолеты военно-воздушных сил Беларуси переделали для применения боеприпасов со специальной боевой частью, а экипажи начали проходить переподготовку.

Как утверждает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, речь шла о передаче Беларуси «комплексов „Искандер-М“ двойного оснащения с ракетами в обычном снаряжении», а также «придании части белорусских самолетов Су-25 технической возможности нести ядерное оружие».

По ее словам изданию Коммерсантъ, «сами технологии по переоборудованию самолетов в носители ядерного оружия передавать не планируется».

Также Захарова подчеркнула, что Россия не планирует ни переоборудовать белорусские системы ядерными боезарядами, ни перемещать их на территорию Беларуси.

Кроме того заявила, что создавать в Беларуси хранилища ядерных боезарядов РФ не собирается. А что касается подготовки белорусских экипажей, представитель МИД заверила, что их будут учить в России «по программам, исключающим вопросы эксплуатации ядерных боезарядов».

При этом Захарова добавила, что решение по ядерному оснащению белорусских самолетов и их применению может принять только президент РФ.

Что сказали Лукашенко и Путин?

Напомним, Владимир Путин после переговоров с Александром Лукашенко 19 декабря заявил, что считает возможной реализацию предложения о подготовке белорусских экипажей боевой авиации, которая переоборудована под возможное применение боеприпасов со специальной боевой частью.

Его мысль продолжил Лукашенко, сказав:

«Мы подготовили самолеты, оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в России, сейчас мы вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущими специфические боеприпасы».

Кстати, еще ранее, 26 августа, обещая ответить «на угрозы со стороны Запада», он заявлял:

«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово! Поэтому пусть привозят».