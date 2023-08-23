Украинские спецслужбы заявили, что увели у россиян военный вертолет Ми-8. Как получилось?

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Опубликовано: 23.08.2023 15:39 , Обновлено: 23.08.2023

В Главном управлении разведки Украины (ГУР) 23 августа сообщили, что увели у военно-космических сил РФ (ВКС) военно-транспортный вертолет Ми-8. Тот взлетел с российского аэродрома и сел в Харьковской области. А потом его переправили в Киев.

В Украине утверждают, что это случилось в результате длительной спецоперации ГУР Минобороны-высокопоставленные источники “Украинской правды” в спецслужбах Украины.

По данным издания, спецоперация длилась более 6 месяцев. Украинская разведка договаривалась с российским пилотом Ми-8 заранее. Его семью переправили из России также в Украину. И вот борт, который должен был совершить рейс между двумя российскими авибазами и перевозил детали к истребителям Су-27, Су-30, приземлился в Украине.

Вместе с пилотом на борту находились два члена экипажа, которые не знали, куда на самом деле летит вертолет. Украинские силы ССО уничтожил двоих членов российского экипажа. Пилот же и его семья теперь под защитой ВСУ. Ми-8 с деталями к истребителям были переправлены в Киев.

“Официальная информация будет. Предварительно, такая информация есть. Немножко надо подождать, ведется работа, и с экипажем в том числе. Все хорошо, новости будут”, - сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона 23 августа.

Министерство обороны РФ никак пока не комментировало сообщение ГУР Украины. А некоторые российские военкоры настаивают, что российский вертолет смог долететь так чтобы не сбили до украинского аэродрома “по ошибке”.