Российские военные в Беларуси подготовились к городскому бою

Опубликовано: 12.12.2022 09:28 , Обновлено: 12.12.2022

В Министерстве обороны России 12 декабря сообщили, что их военные, находящиеся в Беларуси, «к городскому бою готовы».

Подготовка произошла на белорусских полигонах в рамках «курса интенсивной боевой подготовки».

Каксообщили в ведомстве, российские военный отработали «штурм укрепленных районов» и блокировку бронетехникой «условного противника в населенном пункте», а также «уличные бои».

«Сейчас с военнослужащими моей роты выполняли «бой в городе». Самый сложный считается бой для мотострелковых подразделений. Упражнение заключается в том, что боевые машины пехоты под прикрытием танковых подразделений выдвигаются в город под дымовыми завесами. После чего личный состав спешивают в безопасном рубеже. Потом отрабатывают танки, организовывают огневое подавление противника», — рассказал россиянин, командир роты с позывным «Ростов».

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Ранее в Минобороны РФ показали, как военные на полигонах в Беларуси в зимнем снаряжении тренируются возле танков и стреляют из оружия, в том числе артиллерийского.