Российские военные в Беларуси подготовились к городскому бою
В Министерстве обороны России 12 декабря сообщили, что их военные, находящиеся в Беларуси, «к городскому бою готовы».
Подготовка произошла на белорусских полигонах в рамках «курса интенсивной боевой подготовки».
Каксообщили в ведомстве, российские военный отработали «штурм укрепленных районов» и блокировку бронетехникой «условного противника в населенном пункте», а также «уличные бои».
«Сейчас с военнослужащими моей роты выполняли «бой в городе». Самый сложный считается бой для мотострелковых подразделений. Упражнение заключается в том, что боевые машины пехоты под прикрытием танковых подразделений выдвигаются в город под дымовыми завесами. После чего личный состав спешивают в безопасном рубеже. Потом отрабатывают танки, организовывают огневое подавление противника», — рассказал россиянин, командир роты с позывным «Ростов».
Ранее в Минобороны РФ показали, как военные на полигонах в Беларуси в зимнем снаряжении тренируются возле танков и стреляют из оружия, в том числе артиллерийского.