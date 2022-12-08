Минобороны РФ показало, что делают российские военные в Беларуси и днем, и ночью

🎥 Видео

Опубликовано: 08.12.2022 11:40 , Обновлено: 08.12.2022

В Министерстве обороны России 8 декабря рассказали, чем занимаются в Беларуси военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) «как в светлое, так и в темное время суток», а также показали видео.

Как сообщили в ведомстве, российские военные «продолжают курс интенсивной боевой подготовки» на полигонах Беларуси.

«Сегодня [8 декабря] с их участием состоялись ротные тактические учения, направленные на боевое слаживание подразделений», — отметили там.

На кадрах видно, как российские солдаты в зимнем снаряжении тренируются возле танков и стреляют из оружия, в том числе артиллерийского.

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Тем временем пользователи в соцсетях обратили внимание, что на одном из танков установлен флаг самопровозглашенной ДНР.

Кстати ранее, в конце ноября, Минобороны РФ сообщило, что специалисты войск связи, РЭБ и инженерных подразделений «продолжают курс интенсивной боевой подготовки».

Минобороны РФ показало, что российские военные делают в Беларуси