Рогожник пригрозил белорусским чиновникам "дисциплинарной ответственностью" за "нерегулярные контакты". Это как?

Опубликовано: 11.10.2024 09:20 , Обновлено: 11.10.2024

Чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Александр Рогожник 10 октября раскритиковал белорусских чиновников за недостаток "личных и регулярных контактов" с партнерами из российских регионов. За их отсутствие на заседании Межведомственной рабочей группы по осуществлению мониторинга ситуации с поставками в Россию он пригрозил "дисциплинарной ответственностью".

На совещании присутствовали представители руководства отдельных министерств, облисполкомов, белорусских концернов и предприятий. Посол потребовал от них объяснения причин “невыполнения экспортных заданий в отраслевом и региональном разрезах” по итогам трёх кварталов этого года и конкретных шагов по “исправлению негативных тенденций”.

Рогожник “жёстко и последовательно” потребовал от закрепленных должностных лиц в регионах “личных и регулярных контактов” с российскими партнерами, рассказали в пресс-службе посольства Беларуси в России.

“Непосещающие “свои” российские регионы будут привлечены к дисциплинарной ответственности!” , - предупредили дипломаты. Рогожник потребовал от руководства министерств и ведомств “приехать в Москву и не уезжать, пока с российским коллегами не будут выработаны рабочие механизмы их реализации”.

В ходе встречи чиновники обсудили с дипломатами, в числе прочего, возможность принятия дополнительных “защитных мер” для отдельных категорий белорусских товаров в рамках Союзного государства и ЕАЭС (например, для керамической плитки и мебели), а также “дорожные карты” сотрудничества Беларуси с российскими регионами.

В частности, Рогожник поручил провести ревизию “дорожных карт” “на предмет наличия реального содержания” - обозначить конкретные строительные объекты, количество машин и тракторов, объемы поставок продовольственной продукции и тому подобное.

Отдельным пунктом обсуждения стали действующие ограничения на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции отдельных белорусских предприятий. От руководства Минсельхозпрода и облисполкомов потребовали “оперативного исправления ситуации”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале недели Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) поставила в свой “стоп-лист” ещё три белорусских предприятия. Всё из-за “повторного выявления” запрещённых микроорганизмов и веществ, которые, как заявили в надзорном ведомстве, российские проверяющие обнаружили в белорусском мясе и молочке.

Россельхознадзор обнаружил возбудителей опасной болезни в говядине белорусского производства