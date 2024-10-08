Россельхознадзор обнаружил возбудителей опасной болезни в говядине белорусского производства

Опубликовано: 08.10.2024 09:30 , Обновлено: 08.10.2024

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) поставила в свой "стоп-лист" ещё три белорусских предприятия. Всё из-за "повторного выявления" запрещённых микроорганизмов и веществ, которые, как заявили в надзорном ведомстве, российские проверяющие обнаружили в белорусском мясе и молочке. Узнали, что именно не прошло контроль.

Поставки в Россию с 8 октября ограничили для следующих белорусских предприятий:

ООО «Велес-Мит»,

Глубокский мясокомбинат,

Лунинецкий молочный завод.

Как пояснили в Россельхознадзоре, в говядине, которую привезли с комплекса первичной переработки предприятия «Велес-Мит», проверяющие обнаружили листерии - возбудители одной из самых тяжелых болезней пищевого происхождения, листериоза.

[info_b]Листериоз — бактериальная инфекция, которая приводит к поражению центральной нервной системы, миндалин, лимфатических узлов и печени. Особую опасность, по словам врачей, представляет для беременных женщин, новорождённых и пожилых, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Главным источником заражения для человека считается именно неправильно обработанное мясо и непастеризованное молоко. [/info_b]

В мясных изделиях Глубокского мясокомбината инспекторы Россельхознадзора обнаружили следы азитромицина , антибиотика широкого спектра действия, который, как считают специалисты, также способен накапливаться в организме человека.

А в сухом молоке с Лунинецкого молочного завода проверяющие вновь зафиксировали превышение показателя КМАФАнМ , что и стало причиной временного ограничения поставок этой продукции в Россию.

[info_b]КМАФАнМ (общее микробное число) – это количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов.

По данным белорусских санэпидслужб, высокое содержание КМАФАнМ в продуктах питания потенциально способно спровоцировать «пищевое отравление с признаками диареи и гастроэнтерита». Особенно чувствительны к воздействию этих микроорганизмов, по словам специалистов, дети, пожилые люди и те, кто страдает от заболеваний желудочно-кишечного тракта.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказал, что всего неделю назад опасные листерии Россельхознадзор выявил в продукции белорусской птицефабрики «Западная», из-за чего поставки этой продукции также ограничили.

Листерии в мясе, кишечная палочка в молоке. Россельхознадзор запретил продукцию двух белорусских предприятий