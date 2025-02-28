Республика Корея отменила часть санкций против Беларуси

Опубликовано: 28.02.2025 19:16 , Обновлено: 28.02.2025

Южнокорейские власти пересмотрели часть санкционных ограничений, введённых ранее в отношении Беларуси и России. С 28 февраля 2025 года вступили в силу поправки в законодательство, разрешающие экспорт в эти страны медицинского оборудования и запчастей к нему.

Ранее для поставок отдельных видов медтехники, подпадавших под санкции, требовалось получать специальные разрешения в каждом конкретном случае. Теперь же, как утверждается, экспортёрам достаточно уведомить власти о планируемой поставке.

Кроме того, импортёры обязаны будут в течение 30 дней после установки оборудования предоставить подтверждение, а затем дважды в год отчитываться, что техника используется по назначению.

В качестве примера оборудования, которое снова можно поставлять в Беларусь, называются рентгеновские аппараты и радионуклидные устройства визуализации. Однако, как следует из документа, исключения касаются любой медицинской техники.

Решение о смягчении санкций, как отмечается в источнике, связано со сложностями, с которыми столкнулись южнокорейские компании-экспортёры.

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