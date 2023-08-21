"Собирается большая колонна" - Глава Погранслужбы Латвии предупредил Польшу и Литву об обострении на границе с Беларусью

Опубликовано: 21.08.2023 18:40 , Обновлено: 21.08.2023

Глава латвийской пограничной службы Гунтис Пуятс заявил 21 августа, что на границе Беларуси и ЕС может произойти инцидент. По его словам, в Беларуси якобы собирается большая колонна из сотен нелегалов, которые двинутся через восточную границу Евросоюза. Глава латвийских пограничников обвинил в ее органиазации власти Беларуси.

Гунтис Пуятс признался, что опасается повторения сценария на польской границе в 2021 году. Тогда осенью большие группы мигрантов попытались пересечь польскую границу и заблокировали в Кузнице-Брузги. Там произошли столкновения с полицией которая применила водометы и слезоточивый газ.

В то же время, он заверил, что в настоящее время ситуация находится под контролем МВД Латвии, но если нарушители границы начнут применять оружие, в дело должны будут вмешаться вооруженные силы.

Пуятс утверждает, что в последнее время нарушители границы стали гораздо более агрессивными, игнорируя требования пограничников и пытаясь скрыться. Начальник пограничной охраны сообщил, что в воскресенье одному из пограничников пришлось сделать предупредительный выстрел из пистолета, чтобы задержать иностранца.

В Погранкомитете Беларуси пока не комментировали обвинения латвийских коллег.

Власти Беларуси отрицают организацию нелегальной миграции через страну в ЕС. И наоборот, в ГПК не раз обвиняли власти Польши, Литвы и реже Латвии в негуманном отношении к нелегалам, перебравшимся из Беларуси на территорию ЕС.

В ГосСМИ звучали также обвинения в массовых убийствах нелегалов в Польше. Власти Польши такие обвинения отвераглм.