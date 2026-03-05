Лукашенко помиловал 18 человек. Из них 15 были осуждены по экстремистским статьям

Опубликовано: 05.03.2026 15:50 , Обновлено: 05.03.2026

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании сразу 18 заключённых. Об этом сообщила его пресс-служба.

Известно, что 15 человек, попавших в списки для освобождения, были ранее приговорены к заключению по уголовным статьям об экстремизме.

При этом большинство помилованных — женщины (11 человек), а у шестерых есть дети, в том числе имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянной медицинской реабилитации.

В список помилованных попали две супружеские пары, одна беременная женщина и ещё одна, осуждённая в 16 лет.

Во Дворце Независимости заявили, что помиловали тех, кто подал ходатайство о помиловании, признал вину и раскаялся в содеянном.

Напомним, что совсем недавно, 19 февраля, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании Натальи Левой, которая отбывала наказание в колонии за преступления экстремистской направленности. Главной причиной помилования в Администрации Президента (АП) назвали соблюдение “принципов гуманности” — женщина находится на последних сроках беременности.

Известно, что Наталью Левую в 2024 году приговорили к шести годам колонии, в том числе за финансирование экстремистской деятельности, то есть женщина успела отбыть менее половины назначенного судом срока.

Лукашенко помиловал беременную женщину, осуждённую за экстремизм