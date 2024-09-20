Расстрел кортежа Лукашенко и блокирование Минска. По госТВ показали фильм о сорванном "военном перевороте" в 2021 году

Опубликовано: 20.09.2024 09:04 , Обновлено: 20.09.2024

В эфире государственного телевидения вечером 19 сентября показали документальный фильм о событиях 2021 года. Тогда группа белорусов, как утверждают авторы фильма, попытались осуществить "классический военный переворот" в стране - с захватом госструктур, блокированием столицы и расстрелом кортежа президента Александра Лукашенко.

Главным героем документального фильма “Убийственный заговор. Цель - Лукашенко”, который показали в вечернем эфире гостелеканала “Беларусь 1”, стал Юрий Зенкович, осуждённый 3 года назад на 11 лет тюрьмы за “участие в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем”, а также за “создание экстремистского формирования”, “публичные призывы к захвату власти и разжигание розни”.

В фильме Зенкович заявил, что вместе с другими участниками заговора в 2021 году он планировал убийство президента Беларуси. В эфире были озвучены два сценарий - расстрел президентского вертолета при взлете или посадке из крупнокалиберного пулемета и расстрел кортежа из гранатомета. Убийство главы государства, по словам Зенковича, должно было служить “сигналом для военных” действовать по заранее оговоренному плану. Он предполагал блокирование Минска военными, которых планировали переманить на свою сторону участники мятежа, блокирование танковым батальоном Острошицкого Городка, где располагается ближайшая военная часть, захват резиденции президента и основных средств массовой информации.

Олег Чернышев, занимавший до 2021 года пост заместителя председателя КГБ Беларуси, комментируя планы “группы Зенковича”, назвал их “беспрецедентными в истории независимой Беларуси по масштабам и цинизму”. По его словам, реализация их планов могла привести к началу гражданской войны в стране.

Отметим, что в завершение документального фильма Зенкович, у которого оказалось двойное гражданство - Беларуси и США, публично попросил Лукашенко помиловать его и “дать возможность вернуться к своей семье”, а также обратился к американским властям.

“Поскольку я гражданин США, я хотел бы обратиться к кандидатам в президенты США, к Камале Харрис и Дональду Трампу, поспособствовать моему скорейшему возвращению в Соединенные Штаты, в штат Техас, город Хьюстон, где моя семья проживает до сегодняшнего дня”, — заявил заключённый.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в начале месяца в эфире государственного телевидения рассказали подробности дела “японского шпиона”, которого в июле этого года задержали в Беларуси. Мужчине предъявили обвинение в агентурной деятельности. Санкции этой статьи УК РБ предусматривают от 3 до 7 лет лишения свободы.

КГБ Беларуси обвинил задержанного японца в агентурной деятельности. В Токио ответили