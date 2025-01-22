ЦИК отчитался, сколько белорусов пришло на участки в первый день досрочного голосования

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Опубликовано: 22.01.2025 07:28 , Обновлено: 22.01.2025

Центральная избирательная комиссия Беларуси (ЦИК) вечером 21 января отчиталась о явке на избирательные участки в первый день досрочного голосования. По данным ЦИК, по всей стране уже проголосовало 7,81% белорусов.

Согласно информации, опубликованной ЦИК в официальном Telegram-канале, самая большая явка была в Минске и Минской области. В первый день голосования, по данным ЦИК, бюллетени получили:

в Брестской области - 8,95% избирателей,

в Витебской области – 7,45% избирателей,

в Гомельской области – 7,01% избирателей,

в Гродненской области – 6,08% избирателей,

в Минской области – 8,52% избирателей,

в Могилевской области – 7,25% избирателей,

в Минске – 8,54% избирателей.

Инфографика ЦИК РБ

Ранее Telegraf.news рассказал, досрочное голосование на выборах президента стартовало в Беларуси 21 января. Оно продлится по 25 января включительно. Проголосовать заранее можно будет с 12:00 до 19:00 без перерыва, при этом документально подтверждать причину невозможности прийти на участок в воскресенье не требуется.

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