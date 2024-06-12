"Пытаются выдворить" — В ГПК Беларуси предупредили о перекрытой границе на КПП "Тересполь"

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Опубликовано: 12.06.2024 10:30 , Обновлено: 12.06.2024

Государственный погранкомитет Беларуси сообщил, что на КПП "Тересполь" (сопредельный — "Брест") польские пограничники перекрыли движение. По информации ведомства, проезд заблокировали в обоих направлениях. Утверждается, что причиной мог стать инцидент, который произошёл на польской стороне.

Обновлено В ГПК в 11:40 сообщили, что движение на белорусско-польской границе возобновили.

“Согласно имеющейся информации, польские пограничники не пропускают гражданина Республики Беларусь и пытаются в принудительном порядке выдворить его со своей стороны на белорусскую территорию”, — заявили в Государственном погранкомитете.

В ведомстве добавили, что по состоянию на 10:00 12 июня мужчина “остаётся на территории Польши”. В тематическом Telegram-канале очевидцы писали, что на мосту между двумя странами стоит гражданин Беларуси, которого “выдворили из Польши за нарушение правил пребывания в ЕС”. По неофициальной информации, ему аннулировали ВНЖ в Литве.

“Мост перекрыт. Стоит гражданин Беларуси, депортирован, назад не хочет. Вызывали адвоката, приехали машины с дипломатическими номерами. Пока ситуация не разрешится, мост будет перекрыт”, — написал в соцсетях ещё один очевидец.

Ранее Telegraf.news писал, что МИД Польши в связи с гибелью польского военного из-за нападения нелегального мигранта вызвал временного поверенного в делах Беларуси Алексея Понкратенко и вручил ему ноту протеста. В Госпогранкомитете Беларуси сообщили, что “содержательных исходных данных и необходимой информации” по этому поводу к ним не поступило.

МИД Польши потребовал от Беларуси выдать нелегала, убившего польского пограничника. Что ответили в ГПК?