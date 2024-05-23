Путин запланировал прилететь в Беларусь. Когда и зачем?
Президент России Владимир Путин запланировал двухдневный официальный визит в Беларусь 23 и 24 мая. Об этом сообщила пресс-служба Лукашенко, информацию подтвердили в Кремле.
Главы государств собрались провести переговоры во Дворце Независимости в Минске “сначала в узком, а затем в расширенном составах”.
По информации пресс-службы Лукашенко, стороны обсудят состояние и перспективы развития “всего комплекса белорусско-российских отношений”, а это:
- интеграционная повестка и реализация решений, принятых Высшим госсоветом Союзного государства,
- политический диалог,
- продвижение совместных торгово-экономических и кооперационных проектов,
- укрепление безопасности,
- взаимодействие в гуманитарной сфере.
В центре внимания, подчеркнули в пресс-службе, будет международная повестка, обстановка в регионе, а также совместное реагирование на “возникающие вызовы и угрозы”.
К слову, о визите Путина “по приглашению президента Лукашенко” сообщили также в Кремле.
Ранее Telegraf.news рассказывал о визите президента Беларуси в Москву 8 и 9 мая. После парада на праздновании Дня Победы Путин рассказал, на каком этапе Беларусь присоединится к российскому учению по применению тактического ядерного оружия. Лукашенко подтвердил, что Беларусь и Россия “синхронизируются” на учении.
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