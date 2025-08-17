Путин рассказал Лукашенко об итогах встречи с Трампом

Опубликовано: 17.08.2025 16:22 , Обновлено: 17.08.2025

Президенты Беларуси и России 17 августа поговорили по телефону, в том числе о встрече Владимира Путина с американским президентом Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщила пресс-служба Александра Лукашенко.

Как заявил телеграм-канал “Пул Первого”, они “обсудили ситуацию в регионе с учетом состоявшихся переговоров на Аляске”.

“Российский лидер подробно проинформировал белорусского коллегу о результатах прошедшего Саммита Россия - США”, — сказано в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе написали, что Александр Лукашенко и Владимир Путин также обсудили “отдельные вопросы двусторонних белорусско-российских отношений”.

В свою очередь в пресс-службе Кремля сообщили, что “Александр Лукашенко приветствовал предпринимаемые шаги по мирному разрешению украинского кризиса и рассказал о прошедшем 15 августа телефонном разговоре с Дональдом Трампом”.

Также там заявили, что Владимир Путин поговорил по телефону о встрече на Аляске и с президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаевым, а также с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Напомним, ранее Президент Беларуси Александр Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Также Александр Лукашенко созвонился с представителем Белого дома Джоном Коулом.

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