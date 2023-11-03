Путин рассказал, когда Россия перестанет быть "бензоколонкой"

Опубликовано: 03.11.2023 19:45 , Обновлено: 03.11.2023

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия защищает свою культуру и историю в оккупированных регионах Украины. О чем он рассказал на встрече с новым составом Общественной палаты РФ. А затем пообещал, что Россия перестанет быть "бензоколонкой".

При этом глава РФ утверждает, что его страна становится “самодостаточной”. По его словам, для этого Россия должна продавать больше продукции, переработанной внутри страны.

“Вот когда мы перестаём быть, как нам когда-то говорили, тыкали пальцем, что мы — бензоколонка, а не экономика, когда всё это меняется, когда мы становимся самодостаточными — тогда будет всё меньше желающих исключать нас из каких-то организаций, а будет всё больше желающих извиниться и пригласить к совместной работе”, - поделился своими мечтами глава Кремля, уточнив, что пока перерабатывающие производства в экономике РФ составляют только 43%.

Владимир Путин затронул и другие темы. Заявил, что это не Россия напала на Украину, назвав ее “братской”. Оправдал участников еврейского погрома в Дагестане, но пообещал разобраться.

Ранее Телеграф сообщил, что несмотря на заверения Кремля о том, что Владимир Путин на свете один такой (просто, он очень “активный”), западная пресса, а теперь ещё и японские учёные настаивают, что у него есть двойники. И их активно используют в Кремле.

Есть как минимум три Путина? Японские учёные исследовали видео с президентом России — The Sun