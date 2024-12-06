Путин прилетел в Минск. Что будут обсуждать с Лукашенко?

Опубликовано: 06.12.2024 14:57 , Обновлено: 06.12.2024

В пятницу днём президент России Владимир Путин прибыл в Минск для участия в заседании Высшего госсовета (ВГС) Союзного государства. На кадрах, опубликованных в пресс-службе белорусского посольства в РФ, видно, как в национальном аэропорту "Минск" его хлебом-солью встретил премьер-министр Республики Роман Головченко.

Кроме него, Путина встречал замминистра иностранных дел Игорь Назарук, послы обеих стран Александр Рогожник и Борис Грызлов, российский постпред при СНГ Андрей Грозов и госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Далее, как отмечает информагентство Sputnik, Путин на лимузине Aurus “в сопровождении кортежа” отправился во Дворец Независимости, где и пройдёт заседание Высшего госсовета.

К слову, ранее в Минск прибыли и другие участники ВГС с российской стороны, среди которых премьер-министр РФ Михаил Мишустин и председатель Совета Федерации Федерального собрания Валентина Матвиенко. Участие в заседании должен был принять и председатель Госдумы Вячеслав Володин, однако впоследствии у него обнаружили коронавирус.

Планируется, что на ВГС рассмотрят ряд вопросов в различных сферах, среди которых формирование объединённого рынка электроэнергии и отмена роуминга между Беларусью и Россией. Кроме того, по данным информагентства БелТА, Путин и Лукашенко обсудят противодействие незаконному импорту товаров на территорию двух стран. По информации Кремля, президенты Беларуси и России уделят “особое внимание вопросам укрепления оборонного пространства” государств.

Ранее Telegraf.news писал, что у государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Александра Вольфовича спросили о “красных кнопках” президентов РБ и РФ. Он ответил, может ли глава России применить размещённое в Беларуси ядерное оружие.

Может ли Россия использовать ядерное оружие, размещенное в Беларуси? В Совбезе РБ ответили