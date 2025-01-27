Путин поздравил Лукашенко с «убедительной победой» на выборах. Кто ещё?
Александр Лукашенко, переизбранный на пост президента Беларуси, в понедельник, 27 января, начал принимать официальные поздравления от своих зарубежных коллег. Несмотря на то, что ЦИК пока озвучил лишь предварительные результаты голосования, многие политические и экономические партнёры Лукашенко уже успели поздравить белорусского лидера в "убедительной победой" на выборах.
Путин анонсировал скорую встречу с Лукашенко
Так, на сайте Кремля официальное поздравление с переизбранием на пост президента в адрес Лукашенко появилось ещё в 10:00 27 января.
“Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь”, - говорится в поздравлении российского президента Владимира Путина.
Он выразил надежду продолжение “тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества”, а также на повышение “эффективности институтов Союзного государства” и продвижение “взаимовыгодных интеграционных процессов” на евразийском пространстве.
Путин также назвал Лукашенко “желанным и дорогим гостем на российской земле” и анонсировал личную встречу в Москве “в скором времени”.
С кем Лукашенко поговорил по телефону в числе первых?
В Администрации Лукашенко также рассказали о первых телефонных разговорах, которые 27 января провёл переизбранный глава государства. Там сообщили, что помимо поздравлений с победой на выборах в ходе этих телефонных разговоров политические лидеры успели кратко обсудить основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных образованиях и обменяться мнениями по международной тематике.
В числе первых, согласно информации пресс-службы Лукашенко, по телефону президент поговорил с:
- президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,
- президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым,
- президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.
Ранее Telegraf.news рассказал, что Центральная избирательная комиссия в ночь с 26 на 27 января озвучила предварительные данные о количестве голосов, которые избиратели по всей Беларуси отдали за каждого кандидата в президенты. Победителем, исходя из этой информации, стал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 86,82% голосов.
Кто на втором месте? ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты голосования