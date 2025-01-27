Путин поздравил Лукашенко с «убедительной победой» на выборах. Кто ещё?

Опубликовано: 27.01.2025 11:03 , Обновлено: 27.01.2025

Александр Лукашенко, переизбранный на пост президента Беларуси, в понедельник, 27 января, начал принимать официальные поздравления от своих зарубежных коллег. Несмотря на то, что ЦИК пока озвучил лишь предварительные результаты голосования, многие политические и экономические партнёры Лукашенко уже успели поздравить белорусского лидера в "убедительной победой" на выборах.

Путин анонсировал скорую встречу с Лукашенко

Так, на сайте Кремля официальное поздравление с переизбранием на пост президента в адрес Лукашенко появилось ещё в 10:00 27 января.

“Убедительная победа на выборах наглядно свидетельствует о Вашем высоком политическом авторитете, а также о несомненной поддержке населением государственного курса, которым следует Беларусь”, - говорится в поздравлении российского президента Владимира Путина.

Он выразил надежду продолжение “тесной совместной работы по дальнейшему развитию многопланового российско-белорусского сотрудничества”, а также на повышение “эффективности институтов Союзного государства” и продвижение “взаимовыгодных интеграционных процессов” на евразийском пространстве.

Путин также назвал Лукашенко “желанным и дорогим гостем на российской земле” и анонсировал личную встречу в Москве “в скором времени”.

С кем Лукашенко поговорил по телефону в числе первых?

В Администрации Лукашенко также рассказали о первых телефонных разговорах, которые 27 января провёл переизбранный глава государства. Там сообщили, что помимо поздравлений с победой на выборах в ходе этих телефонных разговоров политические лидеры успели кратко обсудить основные вопросы развития двустороннего сотрудничества, взаимодействие в интеграционных образованиях и обменяться мнениями по международной тематике.

В числе первых, согласно информации пресс-службы Лукашенко, по телефону президент поговорил с:

президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым,

президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым,

президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Центральная избирательная комиссия в ночь с 26 на 27 января озвучила предварительные данные о количестве голосов, которые избиратели по всей Беларуси отдали за каждого кандидата в президенты. Победителем, исходя из этой информации, стал действующий глава государства Александр Лукашенко, который набрал 86,82% голосов.

Кто на втором месте? ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты голосования