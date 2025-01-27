Кто на втором месте? ЦИК Беларуси озвучил предварительные результаты голосования

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Опубликовано: 27.01.2025 06:58 , Обновлено: 27.01.2025

Центральная избирательная комиссия в ночь с 26 на 27 января озвучила предварительные данные о количестве голосов, которые избиратели по всей Беларуси отдали за каждого кандидата в президенты. Победителем, исходя из этой информации, стал действующий глава государства Александр Лукашенко.

Больше всего голосов, по данным ЦИК, набрал Александр Лукашенко - 86,82%. Против всех кандидатов, как сообщается, проголосовали 3,6% из тех, кто участвовал в выборах.

Голоса за соперников действующего главы государства, согласно данным ЦИК, распределились следующим образом:

Сергей Сыранков - 3,21%,

Олег Гайдукевич - 2,02%,

Анна ️Канопацкая - 1,86%,

Александр ️Хижняк - 1,74%.

Ранее Telegraf.news рассказал, что официальная явка на выборы президента на момент закрытия участков для голосования, 20:00 26 января, составила 85,7%. Следовательно, необходимый порог для признания выборов состоявшимися пройден.

ЦИК Беларуси озвучил явку на момент закрытия участков для голосования. Каковы результаты экзитполов?

Официально объявить итоги выборов президента ЦИК Беларуси должен в течение 10 дней, то есть не позднее 5 февраля 2025 год. Эту дату [link href=“https://belta.by/society/view/itogi-vyborov-prezidenta-belarusi-budut-ustanovleny-tsik-ne-pozdnee-5-fevralja-691278-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] озвучил [/link] 25 января председатель ЦИК Игорь Карпенко.

Однако, предварительную информацию о том, сколько голосов отдали избиратели за каждого из кандидатов, ЦИК пообещал озвучить в понедельник, 27 января, в 11:00.