Польша обвинила Беларусь в штурме границы нелегалами и опубликовала странное видео. Что с ним не так?

🎥 Видео

Опубликовано: 24.09.2023 21:27 , Обновлено: 24.09.2023

Министерство обороны Польши 24 сентября опубликовало в Твиттере (X) видео, на котором группа мигрантов, штурмует ограждение на границе с Беларусью. Ведомство обвинило власти Беларуси в штурме.

«Атаки на польскую границу, осуществленные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе российско-белорусский план провалился», — написали под видео представители Минобороны Польши.

В Погранкомитете Беларуси не комментировали новые обвинения и никак на момент написания новости не отреагировали на само видео.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/MON_GOV_PL/status/1705816834031878398?t=qL56uOren-nljKrNhi9fUw&s=19”]

Однако оказалось, что ролик, появившийся на странице Минобороны Польши был снят ещё в ноябре 2021 года, когда толпы нелегалов пытались штурмовать границу рядом с КПП «Брузги — Кузница» на границе Беларуси и Польши. И его польское ведомство уже публиковало, но два года назад.

Зачем Минобороны Польши использовало видео двухгодичной давности, пока до конца не понятно. В соседней стране идёт предвыборная кампания. 15 октября должны состояться выборы в парламент и правящая партия PiS сделала одним из своих лозунгов утверждение, что только благодаря ей и построенному забору на границе с Беларусью поляки могут чувствовать себя в безопасности.

Тем временем, польская оппозиционна партия “Гражданская платформа” обвинило власти в лицемерии в вопросе нелегалов. Мигранты с Ближнего Востока могли приобрести рабочую визу в Польшу в Минске за 5 тысяч долларов, утверждает польское издание Gazeta.pl. Все благодаря “услугам”, организованным представителями правящей партии PiS в МИД Польши.

«На границе забор, а в Минске визовый киоск» — Польские дипломаты продавали рабочие визы в Беларуси — Gazeta. Сколько стоили?

Чуть ранее Пограничная служба Польши опубликовала свежее видео, на котором видно, что сейчас происходит на границе с Беларусью.

[Twitter_widget url=“https://twitter.com/Straz_Graniczna/status/1705830284539674646?t=6TnfQLeWpcjXXmTGKd9zkA&s=19”]

А на странице Минобороны Польши появилось сообщение о том, что на границе с Беларусью дежурит спецназ.

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