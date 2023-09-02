«Провокационные действия» - Польские военные отвергли обвинения в нарушении белорусской границы

Опубликовано: 02.09.2023 07:23 , Обновлено: 02.09.2023

В Оперативном командовании видами Вооруженных сил Польши отвергли обвинения Госпогранкомитета Беларуси в нарушении государственной границы военным вертолётом днём 1 сентября.

“Информация, которую публикует белорусская сторона, является ложью, это провокационные действия (…) Граница с нашей стороны не пересекалась”, - прокомментировал заявление белорусских пограничников представитель Оперативного командования ВС Польши Яцек Горышевский в интервью изданию Wirtualna Polska.

По словам Горышевского, все отчеты и записи с радиолокационных систем “однозначно указывают на то, что такого нарушения не было”. Представитель польских военных особо подчеркнул, что “Варшава соблюдает все положения, которые касаются неприкосновенности границ”.

Напомним, Госпогранкомитет Беларуси вечером в пятницу, 1 сентября, обвинил польских военных в нарушении государственной границы. По словам белорусского ведомства, польский военный вертолет Ми-24 днём залетел “на глубину до 1200 метров” на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. В ГПК опубликовали видео с вертолетом.

В ГПК обвинили польский военный вертолет в нарушении границы Беларуси. Что показали на видео?

В связи с инцидентом в Министерство иностранных дел Беларуси вызвали временного поверенного в делах Польши Войцеха Филимонович, потребовав от польской стороны “соответствующих разъяснений” и “проведения тщательного расследования инцидента”.

Замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, в свою очередь, пообещал “анализировать ситуацию”, но при этом отметил, что “к сообщениям белорусской стороны следует относиться с большой осторожностью”.