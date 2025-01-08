Протасевич опубликовал фото и видео с Бабарико из колонии

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Опубликовано: 08.01.2025 13:44 , Обновлено: 08.01.2025

Помилованный по нескольким уголовным статьям экстремистской направленности Роман Протасевич опубликовал 8 января в своем Telegram-канале фото и видео с экс-главой Белгазпромбанка Виктором Бабарико, которого, напомним, в 2021 году приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

На видео Протасевич сказал, что приехал в исправительную колонию № 1 в Новополоцке. “Где я встречался с Виктором Бабарико. Сразу скажу: основная цель моего визита была передать весточки от его родни ему и, соответственно, доставить его письмо в обратном направлении”, - утверждает он.

Фото: Telegram-канал "SPRAVA Роман Протасевич"

По его словам, письмо Бабарико написал в текстовом формате, а также записали видео с ним. “Виктор Дмитриевич выглядит хорошо, мы достаточно много пообщались, пошутили, где-то даже посмеялись. Он по-прежнему в очень бодром расположении духа и точно не растерял свои навыки красноречия”, - считает Протасевич.

Фото: Telegram-канал "SPRAVA Роман Протасевич"

Он добавил, что “других каких-то подробностей” приводить пока не будет. На видео Бабарико передал пожелания своим родным на праздники, приветы и сказал, что очень любит их.

[info_b]Напомним, экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико, который хотел баллотироваться в президенты в 2020 году, задержали летом того года еще до самих выборов. Позже его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса Беларуси: получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 430 УК) и легализация средств, полученных преступным путем (ч. 2 ст. 235 УК).

В итоге Верховный суд приговорил Бабарико к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Бывший банкир свою вину не признал.[/info_b]

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