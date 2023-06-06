Прошли выборы членов Совбеза ООН между Словенией и Беларусью. За кого проголосовали?

Опубликовано: 06.06.2023 18:39 , Обновлено: 13.11.2024

В Нью-Йорке 6 июня состоялись выборы непостоянных членов Совета безопасности ООН на 2024-2025 годы. На это место претендовали две страны: Беларусь и Словения.

По итогам голосования Словения получила 153 голоса, Беларусь – 38. Мероприятие транслировалось на сайте ООН.

Соответственно, членом Совета безопасности ООН стала Словения.

На это место претендовали две страны: Беларусь и Словения. Наша страна выдвинула свою кандидатуру в 2007 году, Словения – в 2021-м.

[info_b]В Совет безопасности ООН входят пять постоянных членов: Великобритания, Китай, Россия, США и Франция – и десять непостоянных членов, которые избираются на два года.[/info_b]

Как отреагировали в белорусском МИДе?

Неизбрание Беларуси в Совет Безопасности ООН не снизит активности нашей страны в организации. Так прокомментировал выборы Анатолий Глаз, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси.

Он поблагодарил те страны, которые поддержали Беларусь “не поддавшись на попытки манипулирования процедурой выборов”. По его словам, “нынешнее неизбрание не снизит динамики нашей активности в организации”, - цитирует БелТА представителя МИД.

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