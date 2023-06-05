"Посол этого не слышал" - Лукашенко рассказал, что было бы с Калининградской областью РФ, если бы ее захватила Беларусь

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Опубликовано: 05.06.2023 14:43 , Обновлено: 05.06.2023

Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 июня рассказал, что было бы с Калининградской области России, "если бы её захватила Беларусь". "Наверное, было бы не хуже", - заявил он в ходе встречи с губернатором области Антоном Алихановым.

Калининградскую область Лукашенко назвал “близким для нас российским регионом”, с которым Беларусь, по его словам “заинтересована в развитии сотрудничества”.

“У Беларуси с Калининградской областью древние, можно сказать, не давние, а древние прочные отношения во всех сферах: экономике, культуре, науке, транзите, образовании”, - заявил он, подчеркнув, что жители Калининградской области “нам очень близкие люди”.

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“Я это хорошо помню: Беларусь в Советском союзе, так сказать, “отвечала” за Калининградскую область, поэтому я ее всегда называл “своей”. Боялся, чтобы россияне не подумали, что мы претендуем на захват Калининградской области. Хотя, наверное, это было бы не хуже, если бы Калиниградская область была ближе к Беларуси”, - заявил Лукашенко, после чего сделал ремарку Борису Грызлову, послу России в Беларуси, который также присутствовал на встрече: “Посол этого не слышал”.

Видео со встречи встречи выложил телеграм-канал пресс-службы президента «Пул Первого».

“С трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки”

Лукашенко также рассказал в ходе встречи, что попытка разделить Беларусь и Калининградскую область “искусственными барьерами” “обречена на провал” (географически территория Беларуси и этого российского региона отделена территорией Литвы и Польши).

Как отметили в Администрации президента, что “таким образом развязывается экономическая война (и не только экономическая), которую Беларуси и России безумцы на Западе пытаются объявить уже не в первый раз”.

“Потом пусть не обижаются. Притом мы же никому не угрожаем. Мы просто блюдем наши интересы - Беларуси и России. Пока с трудом, но удается как-то терпеть все эти выходки. Но бесконечно это просто продолжаться не может”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что ” руководство балтийских государств”, а также Польши “должны это прекрасно понимать”.