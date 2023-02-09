Прокурор запросил для Нобелевского лауреата Беляцкого 12 лет тюрьмы

Опубликовано: 09.02.2023 12:46 , Обновлено: 09.02.2023

Государственный обвинитель запросил для Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого 12 лет колонии усиленного режима. Об этом сообщили госСМИ 9 февраля.

Другим фигурантам дела, прокурор запросил:

Валентину Стефановичу — 11 лет;

Владимиру Лобковичу – 9 лет;

Дмитрию Соловьеву (находится заграницей) – 10 лет.

Напомним, суд над Нобелевским лауреатом Беляцким и его соратниками начался 5 января 2023 года. Прокуратура обвинила участников незарегистрированной правозащитной организации «Вясна», которую власти Беларуси признали экстремистской, в совершении преступлений по части 4 статьи 228 и части 2 статьи 342 Уголовного кодекса.

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