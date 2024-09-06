Прокуратура Польши обвинила трех белорусов в "захвате" самолета Ryanair, на котором летел Протасевич

Опубликовано: 06.09.2024 16:00 , Обновлено: 06.09.2024

В Национальной прокуратуре Польши обвинили трех белорусов в "захвате управления польским самолетом" Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс 23 мая 2021 года и на борту которого был Роман Протасевич, а также "принуждении пилотов совершить вынужденную посадку" в аэропорту Минска.

Как сообщили в польском ведомстве, Мазовецкое отделение Департамента по организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры начало расследование по этому делу еще 24 мая 2021 года. Для этой цели создали международную польско-литовскую следственную группу.

По информации прокуратуры, при расследовании изъяли записи разговоров из кабины самолета, в том числе диктофон и технические данные из черного ящика. Также получили отчеты членов экипажа о ходе полета.

Польские следователи утверждают, что “взятие под контроль самолета” заключалось в предоставлении белорусами “ложной информации о предполагаемом взрывном устройстве, а затем принуждении пилотов самолета совершить вынужденную посадку в аэропорту Минска”, что повлекло за собой “незаконное лишение свободы экипажа и пассажиров самолета”.

Польская прокуратура в свою очередь заявила, что “настоящей целью” инцидента было задержание в Минске “белорусского оппозиционера Романа Протасевича”, что в итоге и случилось. Ведомство обвинило в этом представителя Комитета государственной безопасности (КГБ) Беларуси и двух сотрудников авиационных служб страны.

Так как они не живут в Польше, 5 сентября прокурор инициировал розыск подозреваемых на основании ордеров на арест.

“В ближайшие дни прокурор обратится в суд с просьбой выдать европейские ордера на арест и попросит Интерпол начать обыск с красным уведомлением”, - рассказали в Национальной прокуратуре Польши.

[info_b]После получения красного уведомления Интерпола власти стран имеют право арестовать и задержать подозреваемого в соответствии со своим национальным законодательством.[/info_b]

Отчет Icao о посадке Ryanair в Минске

Ранее Telegraf.news сообщал, что Международная организация гражданской авиации (ICAO) в июле 2022 года завершила расследование инцидента с внезапной посадкой самолета Ryanair в Минске, во время которой задержали Романа Протасевича. 19 июля Совет организации опубликовал окончательный доклад и осудил «действия правительства Беларуси в совершении акта незаконного вмешательства».

«После рассмотрения результатов завершенного расследования Совет ICAO признал, что угроза взрыва в отношении рейса FR4978 авиакомпании Ryanair была заведомо ложной и поставила под угрозу его безопасность, а также то, что угроза была передана экипажу по указанию высокопоставленных правительственных чиновников Беларуси», — сказано в заявлении организации.

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“Второсортный шпионский роман”

В свою очередь тогдашний глава Департамента авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский 20 июля заявил, что доклад ICAO о посадке самолета Ryanair в Минске «не выдерживает никакой критики» и «категорически неприемлем». По словам Сикорского, отчет «дискредитирует ICAO как международный технический орган, который занимается гражданской авиацией».

“При этом в окончательном отчете, который категорически не принят Беларусью, возникли новые данные. Как заявила группа ICAO, при содействии США и Польши им удалось получить данные от диспетчера (фамилия которого не приводится). После этого отчет стал больше напоминать криминальное чтиво — второсортный шпионский роман», - прокомментировал доклад глава департамента.

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