"Проблем с законом нет" - ГПК сообщил о возвращении в Беларусь мужчины, из-за которого закрывали движение на границе

Опубликовано: 12.06.2024 14:24 , Обновлено: 12.06.2024

Государственный пограничный комитет (ГПК) сообщил, что белорус, который в среду, 12 июня, находился на территории Польши и из-за которого закрывали движение на КПП "Тересполь", находится уже в Беларуси.

По информации ГПК, мужчина “подвергался принудительной депортации со стороны польских пограничников”, в этой стране у него живет семья, в том числе трое детей, несколько лет он работал в странах Европейского союза (ЕС).

В Telegram-канале ведомства подчеркнули, что сведения, которые опубликовали в “ангажированных польских ресурсах и экстремистских Telegram-каналах” о том, что белорус не хочет возвращаться на родину, потому что его там ждет уголовная ответственность, “не соответствуют действительности”.

ГПК сообщил, что у мужчины “отсутствуют проблемы с белорусским законодательством”, ранее он не единожды пересекал госграницу. “В настоящее время белорусская сторона оказывает гражданину необходимую помощь, так как польские представители власти выдворили мужчину без средств к существованию”, - написало ведомство в своем сообщении.

ГПК отметил, что белорус “постоянно находился” на польской территории, а не на “нейтральной”. “Обращаем внимание, что между Республикой Беларусь и сопредельными странами «нейтральной территории» не существует. Линия прохождения государственной границы – это линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы территории Республики Беларусь”, - пояснили в Госпогранкомитете.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на КПП “Тересполь”, по данным ГПК, польские пограничники перекрыли движение. В ведомстве утром 12 июня рассказали, что проезд заблокировали в обоих направлениях. В 11:40 ГПК сообщил, что движение на белорусско-польской границе возобновили.

«Пытаются выдворить» — В ГПК Беларуси предупредили о перекрытой границе на КПП «Тересполь»