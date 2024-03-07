Лукашенко назначил нового заместителя главы своей Администрации

Опубликовано: 07.03.2024 15:16 , Обновлено: 07.03.2024

В четверг, 7 марта, стало известно, кто займёт пост заместителя главы Администрации президента Беларуси. Эта должность оставалась вакантной полтора месяца после того, как 23 января Александр Лукашенко снял с неё Максима Ермоловича, которого отправил работать в Коллегию Евразийской экономической комиссии.

Как сообщили в самой президентской Администрации, новым замом стал Александр Егоров, с которым Лукашенко сегодня провел рабочую встречу. Ранее Егоров занимал пост председателя правления “Банка развития Республики Беларусь”. На совещании президент пообещал провести “модернизацию системы контроля и управления экономическими процессами в стране”.

“У нас сложился неплохой такой пул и группа экономистов. И в Правительстве (финансистов-экономистов), и в нашем Национальном статистическом комитете, и так далее. И Администрация Президента в этом плане будет также модернизирована”, - заявил Лукашенко, подчеркнув, что вопросы кадровой, идеологической, экономической и правовой работы “это особое направление” для “политического штаба” президента.

При этом он упрекнул своих подчиненных в том, что не всегда вопросы, связанные с анализом и контролем за выполнением президентских поручений, принятых по итогам рабочих совещаний, “реализуются не в полной мере” и пообещал вывести “весь этот блок в плане контроля на Администрацию президента”.

Говоря о кандидатуре Егорова, Лукашенко отметил его “свежий взгляд” и предупредил, что ему предстоит высказывать “альтернативную точку зрения”, которая может не совпадать и с мнением правительства, министров, руководства Национального банка.

Напомним, накануне Александр Лукашенко снял с должности заместителя начальника своей Службы безопасности Николая Шкреда. Он перевёл его на пост первого заместителя Управляющего делами президента Беларуси.

Лукашенко снял с должности замначальника своей службы безопасности