Пример для Путина? WSJ раскрыло причины начала переговоров Трампа с Лукашенко

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Опубликовано: 24.12.2025 15:12 , Обновлено: 24.12.2025

Американское издание The Wall Street Journal раскрыло глубинные причины, по которым администрация Дональда Трампа активизировала переговоры с президентом Беларуси Александром Лукашенко. По версии газеты, которая раскрыла некоторые обстоятельства недавнего визита в Минск спецпредставителя Трампа Джона Коула, ссылаясь на собственные источники, США тем самым показали наглядный пример российскому президенту Владимиру Путину.

По мнению The Wall Street Journal, ведя публичные переговоры с Лукашенко, который официально находится под персональными санкциями США и Евросоюза, постепенно снимая экономические санкции против ключевых белорусских компаний, таких как “Белавиа” и “Беларуськалий”, обещая налаживание дипломатических отношений со страной, власти США параллельно демонстрируют и Владимиру Путину, какую выгоду Москва может получить, если примет предложения американцев и если завершит войну в Украине.

По словам одного из американских чиновников, на которого сослалось WSJ, Путину в конечном итоге придётся принять “очень трудное решение” по войне в Украине. Судя по всему, Вашингтон рассчитывает на то, что Лукашенко, как “ближайший союзник Путина”, как его назвало издание, будет высказываться положительно о будущей мирной сделке.

Кроме того, как отметило WSJ, на встречах с представителями администрации Трампа в Минске Лукашенко, в числе прочего, заочно давал главе Белого дома свои советы, как лучше вести себя с Путиным, чтобы продвигать российско-украинские мирные переговоры. Аналогичным образом Лукашенко в прошлом высказывался по поводу взаимоотношений американского президента с руководителем Венесуэлы Николасом Мадуро и китайским лидером Си Цзиньпином.

О том, что американской делегации важны эти советы Лукашенко по урегулированию конфликта в Украине, по итогам недавней встречи в Минске публично заявлял и сам Джон Коул.

“Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы”, - заявил 13 декабря спецпредставитель Трампа.

Ценность рекомендаций Лукашенко Коул тогда определил тем, что у того “большая история отношений” с Путиным и он сам может давать ему советы.

“Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу”, - заявлял тогда Коул.

Сам же Президент Беларуси призвал власти США признать свое поражение в борьбе с ним. В интервью американской телекомпании Newsmax, которое политик дал 13 декабря, он рассказал, какие «предложения прагматизма» он передал американскому президенту Дональду Трампу через его спецпосланника по Беларуси Джона Коула.

Лукашенко призвал США признать свое поражение в борьбе с ним