"Президенты на этой территории" — Лукашенко поручил написать закон для председателей районов. Зачем?

Опубликовано: 19.11.2024 14:18 , Обновлено: 19.11.2024

На заседании Президиума Всебелорусского народного собрания Александр Лукашенко заявил, что на сегодняшний день председатели райисполкомов "не несут той нагрузки, которую должны нести". По этой причине президент поручил разработать "стратегически важный документ", который бы регулировал полномочия местной власти ради её "эффективности".

Ввиду того, что на заседании участвовали руководители облисполкомов, Лукашенко решил обсудить “повышение статуса” председателей районных исполнительных комитетов, дабы “усилить их роль” в развитии отдельных регионов. Вместе с этим президент заявил: местное руководство не задействовано так, как должно быть. По его мнению, председатели райисполкомов “не несут той нагрузки, которую должны нести”.

Он добавил, что главным критерием в этом плане является его собственное поручение “Один район — один проект”, в отношении которого на местах все обязаны работать так, как надо: “Это эффективность нашей власти, начиная от президента и заканчивая губернаторами. Но к этому вопросу мы вернёмся”, — заверил глава государства. В связи с этим он поручил создать “важный документ”, который бы “чётко расписал”, чем должен заниматься председатель райисполкома.

“Давайте примем это решение. Потому что, если губернаторы, председатели гор-, райисполкомов работают нормально, страна будет в порядке. Поэтому мы этот стратегически важный документ обсудим”, — пообещал Лукашенко и добавил, что он должен лежать у председателей райисполкомов “как настольная книжка”. Кроме того, президент заявил, что руководство на местах “должно заниматься всем”, в том числе назначать, утверждать и согласовывать руководителей частных структур.

“Больше надо относить полномочия к исполкому, а не председателю райисполкома. Он вносит, предлагает, а исполком утверждает. Ну, кое-что решает председатель исполкома. Они председатели исполкомов. Они, образно говоря, президенты на этой территории, как я говорю”, — отметил президент, при этом тут же уточнив, что он имел ввиду:

“Но они не президенты. Так же, как и премьер-министр. Он — председатель правительства, у него есть определенные личные полномочия, но он лично не может принять ни один нормативный правовой акт”.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко 12 августа произвел ряд кадровых назначений. В частности, он назначил нового заместителя премьер-министра, министра энергетики, начальника «Белорусской железной дороги», председателя Брестского облисполкома и не только.

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