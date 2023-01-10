Президент Литвы призвал ЕС "наказать" Беларусь за поддержку России
Президент Литвы Гинтас Науседа заявил 10 января, что хочет, чтобы ЕС ввел санкции против Беларуси. Таким образом он поддержал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о расширении санкций.
“Пока рано делать какие-либо конкретные выводы. Но это очень логично, поскольку Беларусь активно участвует в войне против Украины. Мы должны наказать и ввести санкции не только в отношении России, но и в отношении Беларуси как близкого союзника России. И я очень надеюсь, что для реализации этих санкций хватит политической воли”, - заявил глава Литвы.
Ранее Телеграф сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен 10 января заявила, что ЕС введет новые санкции против властей Беларуси, а также Ирана.
«Мы распространим санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает войну России, такие как Беларусь или Иран. […] Мы выступим с новыми санкциями в отношении Беларуси в ответ на ее роль в российской войне в Украине», – сказала она на пресс-конференции.
Фон дер Ляйен объявила о новых санкциях ЕС против властей Беларуси