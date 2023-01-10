Президент Литвы призвал ЕС "наказать" Беларусь за поддержку России

Опубликовано: 10.01.2023 21:25 , Обновлено: 10.01.2023

Президент Литвы Гинтас Науседа заявил 10 января, что хочет, чтобы ЕС ввел санкции против Беларуси. Таким образом он поддержал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о расширении санкций.

“Пока рано делать какие-либо конкретные выводы. Но это очень логично, поскольку Беларусь активно участвует в войне против Украины. Мы должны наказать и ввести санкции не только в отношении России, но и в отношении Беларуси как близкого союзника России. И я очень надеюсь, что для реализации этих санкций хватит политической воли”, - заявил глава Литвы.

Ранее Телеграф сообщил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйнен 10 января заявила, что ЕС введет новые санкции против властей Беларуси, а также Ирана.

«Мы распространим санкции на тех, кто в военном отношении поддерживает войну России, такие как Беларусь или Иран. […] Мы выступим с новыми санкциями в отношении Беларуси в ответ на ее роль в российской войне в Украине», – сказала она на пресс-конференции.

Фон дер Ляйен объявила о новых санкциях ЕС против властей Беларуси