Песков рассказал, где искать информацию о здоровье Лукашенко

Опубликовано: 15.05.2023 14:51 , Обновлено: 15.05.2023

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 15 мая ответил на очередной вопрос журналистов, что он знает о здоровье Александра Лукашенко. В российски СМИ и Госдуме в последние дни заявляли о его болезни.

В ответ Дмитрий Песков порекомендовал ориентироваться только на официальные сообщения.

«Надо ориентироваться на официальные сообщения. Никаких таких официальных сообщений со стороны Минска не было. И здесь мы считаем, что очень важно именно ориентироваться на официальную информацию»,— заявил Дмитрий Песков в ходе ежедневного общения с журналистами. В то же время, он признал, что слышал сообщения в СМИ о здоровье Александра Лукашенко.

Напомним, что официальная пресс-служба Дворца Независимости в Минске не выступала с заявлениями о здоровье Александра Лукашенко.

В то же время, российские СМИ распространили высказывание российского депутата Константина Затулина. «Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счел своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определенном отдыхе — вот и все», - заявил депутат Госдумы.

Тем временем, В ТГ-канале “Пул первого”, который ведут работники пресс-службы Александра Лукашенко, 12 мая опубликовали видео с подписью: “Навiчок” во Дворце Независимости?”.

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Александр Лукашенко после возложения цветов на площади Победы в Минске 9 мая не появлялся на публике. Речь в этот день произносил министр обороны Виктор Хренин. А 14 мая речь по случаю праздника в честь госсимволов Беларуси произнес по его поручению премьер-министр Роман Головченко.