Премьер Литвы отправила протестующих водителей в Беларусь за компенсацией

Опубликовано: 10.12.2025 20:31 , Обновлено: 10.12.2025

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в ответ на протесты перевозчиков в Вильнюсе, что власти страны не рассматривают вопрос компенсации за грузовики, которые застряли в Беларуси из-за разразившегося кризиса в отношениях.

«Белорусская сторона задержала автомобили перевозчиков. Я считаю вполне логичным обратиться в Беларусь за компенсацией», — заявила Ругинене журналистам в среду в ответ на вопрос.

При этом глава правительства упрекнула перевозчиков в том, что они «даже не могут сосчитать, сколько автомобилей в Беларуси».

«Насколько нам известно, значительная часть того, что, по их расчётам, должно было быть конфисковано в Беларуси, уже циркулирует в Литве и переправляется обратно в Беларусь», — заявила премьер.

Сколько грузовиков застряло?

Напомним, что национальная ассоциация автоперевозчиков Литвы Linava организовала в среду в Вильнюсе мирную акцию протеста, цель которой — привлечь внимание властей к «критической ситуации» с литовскими грузовиками и полуприцепами, застрявшими в Беларуси.

При этом официальный Минск, Вильнюс и сами перевозчики называют разные цифры, говоря о количестве транспорта.

Linava насчитала около 4000 транспортных средств, из которых 1250 — грузовики. В свою очередь, Таможенное управление Литвы заявило во вторник в правительстве, что, согласно последним данным, в Беларуси застряли 185 литовских грузовиков и полуприцепов. В Беларуси же называли цифру в более 1000 грузовиков.

Напомним, что кризис начался после того, как Литва в ответ на полёты контрабандных шаров из Беларуси закрыла границу. Беларусь же запретила передвижение литовских фур по своей территории. Все застрявшие грузовики обязали переместить на несколько площадок под охрану МВД. В ведомстве заявили, что их услуги будут стоить 120 евро/сутки за одну фуру.

Вильнюс после этого открыл границы раньше срока. Но грузовики (или их часть) так и не покинули Беларусь.

Позднее, во время заседания Совета безопасности Беларуси 9 декабря, президент Александр Лукашенко призвал власти Литвы садиться за стол переговоров, чтобы вернуть литовским перевозчикам застрявшие здесь грузовики. Скоропортящиеся грузы Лукашенко предложил выкупить, а для возврата самих грузовиков озвучил три конкретных условия.

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